Оплачивайте парковку через приложение Yelo

Yelo Bank продолжает радовать своих клиентов полезными новшествами. Теперь вы можете быстро и удобно оплачивать парковку через приложение Yelo. Итак, вы сканируете часть штрих-кода парковочного билета в приложении Yelo, далее на следующей странице выбираете место, где вы находитесь, и производите оплату. В настоящее время данная услуга действует на следующих парковках:
- Dəniz Mall
- Gəncə Mall
- Gənclik Mall
- Port Baku Mall
- 28 Mall
- Garage (проспект Азербайджан)
- Garage (сад Хагани)
Оплачивайте парковку с помощью приложения Yelo, не теряя времени перед терминалом! Чтобы пользоваться этими и другими преимуществами приложения круглосуточно и без выходных, загрузите его прямо сейчас: https://bit.ly/yprkdns
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