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Оплачивайте парковку через приложение Yelo

Экономика Материалы 6 марта 2023 16:25 (UTC +04:00)
Оплачивайте парковку через приложение Yelo

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Yelo Bank продолжает радовать своих клиентов полезными новшествами. Теперь вы можете быстро и удобно оплачивать парковку через приложение Yelo. Итак, вы сканируете часть штрих-кода парковочного билета в приложении Yelo, далее на следующей странице выбираете место, где вы находитесь, и производите оплату. В настоящее время данная услуга действует на следующих парковках:

- Dəniz Mall

- Gəncə Mall

- Gənclik Mall

- Port Baku Mall

- 28 Mall

- Garage (проспект Азербайджан)

- Garage (сад Хагани)

Оплачивайте парковку с помощью приложения Yelo, не теряя времени перед терминалом! Чтобы пользоваться этими и другими преимуществами приложения круглосуточно и без выходных, загрузите его прямо сейчас: https://bit.ly/yprkdns

Есть дополнительные вопросы по кредитную карту? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

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