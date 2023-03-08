Азербайджан является близким партнером Латвии в экономической сфере - Эгилс Левитс (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является близким партнером Латвии в экономической сфере, в частности с точки зрения диверсификации энергоресурсов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс в ходе "круглого стола" с участием представителей бизнес-кругов Латвии и Азербайджана в Баку.

«Поставка энергоресурсов из Азербайджана в интересах и Европы, в том числе Латвии, и самой страны. Для Латвии Азербайджан также является важным торговым партнером. Я рад сегодня видеть здесь представителей латвийских компаний, бизнесменов, которые хотят расширить свой бизнес в Азербайджане в различных сферах, таких как «умные города», логистика. Мы также заинтересованы в сотрудничестве в сфере «зеленой» энергетики», - сказал он.