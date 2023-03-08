Латвийское Агентство инвестиций и развития и AZPROMO подпишут меморандум о взаимопонимании - Эгилс Левитс

БАКУ /Trend/ - Латвийское Агентство инвестиций и развития и азербайджанское Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) подпишут меморандум о взаимопонимании. Это будет наглядным примером нашего сотрудничества и тесных экономических и торговых связей.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс в ходе "круглого стола" с участием представителей бизнес-кругов Латвии и Азербайджана в Баку.

«Это послужит правовой основой для развития наших торговых связей. Данный документ создаст больше возможностей для латвийский компаний в Азербайджане и для азербайджанских компаний в Латвии», - сказал Эгилс Левитс.

По его словам, Латвия также заинтересована в сотрудничестве в сфере транспорта и логистики, так как страна является растущей экономикой на севере Европы.