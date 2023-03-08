Объем товарооборота между Азербайджаном и Латвией значительно возрос - AZPROMO

БАКУ /Trend/ - В 2022 году объем товарооборота между Азербайджаном и Латвией вырос на более чем 70 процентов и составил 46 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду глава Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPOMO) Юсиф Абдуллаев в ходе "круглого стола" с участием представителей бизнес-кругов Латвии и Азербайджана в Баку.

«Экспорт в Латвию вырос почти трехкратно и составил 28 миллионов долларов. Почти 98 процентов нашего экспорта в Латвию пришлось на долю ненефтяного сектора, что означает, что Латвия является самой важной страной в северо-восточной Европе с точки зрения импорта ненефтяной продукции», - сказал он.

Абдуллаев отметил, что с 1995 года до октября 2022 года Латвия инвестировала в экономику Азербайджана 151 миллион долларов, а Азербайджан инвестировал в Латвию 166 миллионов долларов.

«На 1 февраля 2023 года 59 коммерческих структур с латвийским капиталом работают в Азербайджане и 46 из них активны. Есть большие возможности для инвестиций в Карабахе. Были бы рады видеть латвийские компании на этих территориях как контракторов и инвесторов», - сказал он.