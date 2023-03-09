Назван объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана за последние 10 лет

БАКУ /Trend/ - За последние 10 лет в экономику Азербайджана было привлечено 62,3 миллиарда долларов инвестиций.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в ходе презентации «Карты инвестора» для финансирования целей устойчивого развития экономики Азербайджана.

По его словам, эти показатели растут ежегодно и мы уверены, что ПИИ в экономику Азербайджана будут расти и дальше.

«Мы проводим на высоком уровне мероприятия, направленные на достижение целей устойчивого развития. Уже три раза, в 2017, 2019 и 2020 года мы предоставили в ООН отчет о реализации ЦУР. В последнем отчете мы улучшили свои позиции и заняли 50 место. Хочу отметить, что следующий отчет по реализации ЦУР Азербайджана планируется представить в ООН в 2024 году и мы уверены, что позиция нашей страны будет еще улучшена», - сказал он.

Мамедов подчеркнул, что реализация проектов в области зеленой экономики позволит нам достичь лучших индикаторов ЦУР.

«В 2022 году реальный ВВП вырос на 4,6 процента. За последние десять лет экономика Азербайджана в области ненефтяного сектора значительно возросла и даже стала драйвером роста экономики. Также, благоприятный инвестиционный климат позволяет нам привлекать в страну ПИИ», - добавил он.