Банк ABB обновил свои Балакянский и Огузский филиалы

Балакянский и Огузский филиалы Банка ABB также стали доступны клиентам в новой концепции. Балакянский филиал банка обслуживает клиентов по адресу г. Балакян, проспект Гейдара Алиева, 254 Б. Огузский филиал по адресу: г. Огуз, улица Гейдара Алиева, 98.

Оба филиала отвечают самым современным стандартам обслуживания, где в соответствии с опытом универсальных услуг, применяемым Банком ABB, созданы необходимые условия. Физические и юридические лица в Балаканском и Огузском филиалах могут воспользоваться различными услугами, такими как кредитование различных видов, расчетно-кассовые операции, депозитные вклады, денежные переводы, заказ платежных карт, и т.д.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.