Названы сроки завершения разработки «Карты инвестора» в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Завершить разработку «Карты инвестора» для финансирования целей устойчивого развития экономики Азербайджана планируется к ноябрю нынешнего года.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг начальник департамента устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики, секретарь национального координационного совета по устойчивому развитию Гусейн Гусейнов в ходе презентации «Карты инвестора» для финансирования ЦУР экономики Азербайджана.

По его словам, по этому случаю планируется проведение второго форума устойчивого инвестиционного развития.

«Хочу отметить, что мы проект «Карты инвестора» реализовываем со специалистами ПРООН как в Азербайджане, так и за пределами. На форуме, который пройдёт в ноябре, мы поделимся подробной информацией о достигнутых целях этого проекта и в целом взятых на себя обязательств по достижению ЦУР», - сказал Гусейнов.