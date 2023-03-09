Ожидается рост финансирования целей устойчивого развития в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидается рост финансирования целей устойчивого развития (ЦУР) в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг начальник департамента устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики, секретарь национального координационного совета по устойчивому развитию Гусейн Гусейнов в ходе презентации «Карты инвестора» для финансирования ЦУР экономики Азербайджана.

По его словам, Министерство экономики и финансов Азербайджана изучают объем средств, которые нужно будет выделить из государственного бюджета для реализации ЦУР.

«Отмечу, что Азербайджан в рамках ЦУР нацелен на достижение 17 целей. В рамках этих целей, будут также определены приоритетные сектора государственно-частного партнерства. Здесь, в частности, можно говорить о секторах сельского хозяйства и туризма», - сказал он.

Гусейнов сказал, что в нынешнем году планируется проведение 30 G2B встреч, то есть государства с частным сектором.

«У нас есть приоритетные сектора G2B партнерства, в частности, в области зеленых технологий и выработки чистой энергии, цифровой трансформации, банковском секторе», - подчеркнул он.