В Yelo Bank состоялся джазовый концерт, посвященный женскому дню (ФОТО)

По случаю Международного женского дня 8 марта в Yelo Bank состоялся концерт известного исполнителя и композитора Шахина Новрасли под названием «Jazzibədar». Перед началом мероприятия гостей поприветствовала заместитель Председателя Правления Банка Гюнай Джалилова, отметив незаменимую роль женщин в жизни нашего общества. На концерте трио Новрасли исполнило уникальный синтез традиционного и современного джазового звучания. Каждая мелодия обладала своей волшебной атмосферой, даря гостям завораживающие впечатления. Особенно запомнилось исполнение «Фантазии» Вагифа Мустафазаде. Еще одним немаловажным моментом, удивившим гостей, стало проведение такого масштабного мероприятия, как музыкальный концерт, на территории Банка. В головном офисе Yelo Bank есть большой актовый зал на 400 человек и здесь проходят кинопоказы, выступления различных известных личностей и другие важные мероприятия.

Отметим, что концерт был организован Yelo Bank совместно с Cult Baku Club.

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