Определена плата за услуги по строительству и планировке в Карабахе и Восточном Зангезуре (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Определена плата за услуги по строительству и планировке в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим были внесены изменения в постановление Кабинета министров от 2020 года "Об утверждении размера оплаты платных услуг, оказываемых Центром Территориального Планирования Строительства".

Согласно поправке, подписанной премьер-министром Али Асадовым, в административных территориях городов и районов, охватываемых Карабахским и Восточно-Зангезурским экономическими районами, размер платы за подключение к сети снабжения в связи с трассами для системы дорожного и инженерно-коммуникационного обеспечения устанавливается Кабинетом министров в размере 50% от взимаемой платы (не более 165,0 манатов). В других случаях размер платы устанавливается в размере 300 манатов при длине трассы до 200 метров, при длине трассы более 200 метров - 300 манатов плюс 0,8 маната за каждый метр свыше 200 метров (верхняя сумма не более 3000,0 манатов).

Для определения целесообразности размещения и установки на административных территориях городов и районов, охватываемых Карабахским и Восточно-Зангезурским экономическими районами, объектов общественного питания и мобильных торговых объектов, не имеющих капитальной застройки на открытых площадках, размер платы за услуги установлен в размере 100,0 манатов за квадратный метр (верхняя сумма не более 10000,0 манатов).