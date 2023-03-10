Прошло очередное заседание госкомиссии Азербайджана по изменению климата (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - 10 марта состоялось очередное заседание Государственной комиссии по изменению климата.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана, в заседании приняли участие представители министерств экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, экономики, иностранных дел, финансов, энергетики, науки и образования, цифрового развития и транспорта, Государственной нефтяной компании, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство", Госкомитета по градостроительству и архитектуре и Госкомстата.

Заместитель премьер-министра, председатель Государственной комиссии Али Ахмедов отметил, что Азербайджан после ратификации Рамочной конвенции ООН по изменению климата в 1995 году присоединился к международным усилиям по уменьшению последствий глобальных климатических изменений, а с 2016 года в качестве вклада в международные инициативы в соответствии с Парижским соглашением поставил перед собой цель сократить уровень выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году по сравнению с базовым годом. Он подчеркнул, что, учитывая актуальность проблемы изменения климата, наша страна реализует ряд проектов для достижения целей сокращения выбросов парниковых газов.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал о влиянии изменения климата на сельское хозяйство и проблемах, которые могут возникнуть вследствие этого. Заместитель председателя Государственной комиссии, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев рассказал о рисках, связанных с изменением климата, и мерах, которые необходимо предпринять для адаптации отраслей, наиболее уязвимых к воздействию изменения климата.

Руководитель секретариата Государственной комиссии, заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев проинформировал о деятельности Секретариата и рабочей группы, заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева - об обновлении документа "Определяемые на национальном уровне вклады" (NDC), а также о необходимых мерах по достижению целей "нетто-нулевого выброса" на освобожденных от оккупации территориях до 2050 года.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов, заместитель министра экономики Сахиб Алекперов, заместитель министра энергетики Самир Велиев, заместитель председателя Госкомстата Юсиф Юсифов рассказали о работе по соответствующим секторам и намеченных дальнейших шагах.

По итогам обсуждений председатель Государственной комиссии Али Ахмедов дал соответствующие поручения в связи с обновлением документа "Определяемые на национальном уровне вклады" (NDC), разработкой "Стратегии развития с низким уровнем выбросов" и созданием зоны "нето-нулевых выбросов" до 2050 года на освобожденных от оккупации территориях, довел до внимания членов комиссии необходимость расширения агитационной работы по повышению информированности в этой области.