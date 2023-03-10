Состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 10 марта состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Об этом Trend сообщили в пятницу в Кабинете министров.

В повестке дня заседания, прошедшего под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга Али Асадова, были подробно обсуждены отчет об итогах деятельности портфельных компаний, переданных под управление холдинга в 2022 году, включая финансовые результаты, правила определения ключевых показателей эффективности и планирования бюджета для портфельных компаний, а также стандарты корпоративного управления ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», ЗАО AzerGold, ЗАО «Бакинский метрополитен», ООО BakuBus и ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт», другие вопросы.

Были заслушаны доклады председателя правления Азербайджанского инвестиционного холдинга Метина Эйнуллаева и главного исполнительного директора Руслана Алиханова.

В заключение заседания были приняты решения по обсужденным вопросам, даны соответствующие поручения правлению Азербайджанского инвестиционного холдинга.