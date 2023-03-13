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bp и Агентство развития МСБ Азербайджана успешно завершили «Программу развития предпринимательства» - Бахтияр Асланбейли

Экономика Материалы 13 марта 2023 10:43 (UTC +04:00)
bp и Агентство развития МСБ Азербайджана успешно завершили «Программу развития предпринимательства» - Бахтияр Асланбейли

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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Баку /Trend/ - В рамках сотрудничества bp с Агентством развития малого и среднего бизнеса уже успешно реализована и завершена «Программа развития предпринимательства».

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли в ходе медиа-брифинга, посвященного церемонии подписании меморандума о взаимопонимании между bp и Агентством.

«Данный проект, начатый в 2007 году, стал важным инструментом поддержки развития местного бизнеса, объединяя множество заинтересованных сторон и создавая связи между ними», сказал он.

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