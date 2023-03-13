Сотрудничество Агентства по развитию МСБ и bp положительно скажется на росте уровня рентабельности в регионах - Орхан Мамедов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Агентства по развитию МСБ и bp положительно скажется на росте уровня рентабельности в регионах.

Как сообщает Trend в понедельник, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов сегодня на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между Агентством Азербайджана по развитию МСБ и bp о сотрудничестве в рамках мер по поддержке развития малого и среднего бизнеса.

"Подписанный сегодня Меморандум о взаимопонимании определит формы и механизмы взаимодействия Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана и компании bp в рамках программы поддержки развития малого и среднего бизнеса, как продолжение предыдущего сотрудничества.

Считаю, что проекты, реализуемые в рамках данного сотрудничества, окажут положительное влияние на повышение уровня рентабельности местных сообществ в регионах, и будут способствовать развитию самозанятости путем создания новых предприятий и рабочих мест, в то же время опыт этой структуры сотрудничества будет использоваться при реализации других проектов", - сказал он.

Мамедов добавил, что bp работает в Азербайджане более 30 лет. В течение этого периода компания постоянно осуществляла безопасные, ответственные и эффективные экономические операции с Азербайджаном в реализации успешной нефтяной стратегии, и вложила большие объемы инвестиций в экономику нашей страны.

Он отметил, что за эти годы bp сыграла исключительную роль во внедрении новых технологических решений в Азербайджане.

"Она внесла серьезный вклад в таких вопросах, как создание строительных и производственных объектов мирового уровня, содействие социальному развитию путем создания десятков тысяч рабочих мест, поддержка таких областей, как профессиональное рост, совершенствование образования и содействие устойчивому развитию в сотнях сельских общин.

Кроме того, для реализации высококачественных проектов в сфере социальных инвестиций и достижения устойчивых результатов bp сотрудничает с передовыми партнерами, являющимися лидерами в своих сферах деятельности.

Отрадно, что Агентство Азербайджана по развитию МСБ и bp участвовали в ряде проектов по отдельным компонентам, которые будут способствовать совместному сотрудничеству.

Установленные рамки партнерства между нашими учреждениями были отражены в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном в декабре 2018 года, затем мы работали над рядом совместных инициатив.

Уже несколько лет, компания bp выступает спонсором конкурса "EY İlin İş Adamı", проводимого в партнерстве с Агентством .

Агентство Азербайджана по развитию МСБ сотрудничало с bp в рамках организации выставок и ярмарок, где уделялось особое внимание участию женщин, людей с ограниченными возможностями, стартапам.

Подписанный сегодня Меморандум о взаимопонимании определит формы и механизмы взаимодействия Агентства по развитию МСБ и компании bp в рамках программы поддержки развития малого и среднего бизнеса", - добавил он.

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