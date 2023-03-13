ЗАО "AzerGold" продолжает геологические исследования в Восточном Зангезуре

Геологоразведочная группа Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» завершила первый этап соответствующих работ на месторождении благородных металлов «Тутхун» общей площадью 85.56 кв. км, который расположен в Кельбаджарском районе, входящем в административную территорию Восточно-Зангезурского экономического района.

Так, в июне-декабре 2022 года ЗАО провело активные наземные поисково-разведывательные работы на площади 8.29 кв. км, очищенной Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) от мин и неразорвавшихся боеприпасов, в том числе на участках Башлыбель-Ханланлы, Оруджлу-Агъятаг-Чорман. Полученные в результате пробные образцы были отправлены в международную лабораторию для анализа с целью определения их элементного состава.

Отметим, что геологоразведочные работы на месторождении «Тутхун» не могут продолжаться проводиться быстрыми темпами из-за того, что за 30-летний период оккупации Армения загрязнила указанные территории минами. Переговоры по получению карт минных полей затягиваются из-за деструктивной позиции Армении по этому вопросу. По этой причине поисково-разведочные работы ведутся только на очищенных от мин участках. С целью продолжения работ в течение 2023 года еще 45.5 кв. км площади будут очищены ANAMA от мин и переданы в пользование геологического персонала ЗАО «AzerGold» для продолжения полевых исследований.

ЗАО «AzerGold» использует инновационные методы разведки с целью частичной компенсации потерь времени, необходимых для разминирования земель. В этой связи в 2022 году впервые в Кавказском регионе на площади 1624 кв. км, охватывающей не только Кельбаджарский район, но и часть Лачинского района, были проведены съемки неинвазивных гиперспектральных спутниковых снимков, и этот процесс продолжается в течение текущего года.

Напомним, что месторождение «Тутхун» находится на территории Кельбаджарского района, в бассейне реки Тутхун, правого притока реки Тертерчай. По результатам исследований и оцифровки геологических материалов, относящихся к 1958–1990 гг., прогнозируется наличие на месторождении металлизации золота, серебра и частично меди промышленного значения.