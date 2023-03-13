AccessBank получил благодарственную грамоту от Программы развития Организации Объединенных Наций (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Бакинская Фондовая Биржа в партнерстве с Программой развития ООН (ПРООН) в Азербайджане провела 3-ю церемонию, посвященную вопросам гендерного равенства. На церемонии присутствовали представительницы женского пола, работающие в государственном и частном секторах. Исполнительный директор по Кадрам AccessBank Нигяр Гусейнзаде выступила на мероприятии с презентацией о присоединении банка к инициативе по Принципам ООН по расширению прав и возможностей женщин (WEP) и новшествах, которые эти принципы привносят в деятельность банка. AccessBank получил благодарность от Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) за успешную реализацию Принципов расширения прав и возможностей женщин.

Принципы расширения прав и возможностей женщин, разработанные Глобальным договором ООН и Агентством по делам женщин, представляют бизнесам международные стандарты в области труда и прав человека и призывают бизнес содействовать гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин.

В настоящее время к Принципам расширения прав и возможностей женщин в Азербайджане присоединилась 21 компания. AccessBank — первый азербайджанский банк, поддерживающий эти принципы.

#AccessBank #UNDP

Являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, AccessBank предоставляет свои услуги мелким и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 15 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

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