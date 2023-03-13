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AccessBank получил благодарственную грамоту от Программы развития Организации Объединенных Наций (ФОТО)

Экономика Материалы 13 марта 2023 13:48 (UTC +04:00)
AccessBank получил благодарственную грамоту от Программы развития Организации Объединенных Наций (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Бакинская Фондовая Биржа в партнерстве с Программой развития ООН (ПРООН) в Азербайджане провела 3-ю церемонию, посвященную вопросам гендерного равенства. На церемонии присутствовали представительницы женского пола, работающие в государственном и частном секторах. Исполнительный директор по Кадрам AccessBank Нигяр Гусейнзаде выступила на мероприятии с презентацией о присоединении банка к инициативе по Принципам ООН по расширению прав и возможностей женщин (WEP) и новшествах, которые эти принципы привносят в деятельность банка. AccessBank получил благодарность от Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) за успешную реализацию Принципов расширения прав и возможностей женщин.

Принципы расширения прав и возможностей женщин, разработанные Глобальным договором ООН и Агентством по делам женщин, представляют бизнесам международные стандарты в области труда и прав человека и призывают бизнес содействовать гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин.

В настоящее время к Принципам расширения прав и возможностей женщин в Азербайджане присоединилась 21 компания. AccessBank — первый азербайджанский банк, поддерживающий эти принципы.

#AccessBank #UNDP

Являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, AccessBank предоставляет свои услуги мелким и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 15 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

AccessBank получил благодарственную грамоту от Программы развития Организации Объединенных Наций (ФОТО)
AccessBank получил благодарственную грамоту от Программы развития Организации Объединенных Наций (ФОТО)
AccessBank получил благодарственную грамоту от Программы развития Организации Объединенных Наций (ФОТО)
AccessBank получил благодарственную грамоту от Программы развития Организации Объединенных Наций (ФОТО)
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