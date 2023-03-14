Названа сумма затрат на совместный с ООН проект в области устойчивого развития

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является единственной страной, получившей высокие оценки по отчетам устойчивого развития.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник на заседании совместного руководящего комитета по реализации «Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2021-2025 годы» между ООН и Азербайджаном заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.

По его словам, следующий отчет в рамках этого проекта Азербайджан представит ООН в 2024 году. Он также напомнил, что между Азербайджаном и ООН по этому проекту были проведены мероприятия по пяти направлениям.

«На сегодняшнем мероприятии ожидается подведение итогов этого проекта. До сегодняшнего дня в рамках данного проекта потрачены 24,5 миллиона долларов, всего на его реализацию выделено 32 миллиона долларов», - сказал он.

Мамедов заявил, что Азербайджан придерживается политики внедрения зеленых технологий и зеленого развития, что является неотъемлемой частью проекта и обязательств страны перед ООН.

«В 2022 году реальный ВВП вырос на 4,6, ВВП на душу населения на 4,1 процента. За последние 10 лет ненефтяной сектор стал драйвером развития экономики страны. Кроме того, с 2011 по 2021 годы в экономику Азербайджана были привлечены миллиарды долларов инвестиций. Устойчивое развитие экономики Азербайджана позволило нашей стране занять лидирующую позицию среди стран Южного Кавказа, 50-е место среди 163 стран мира», - заявил он.

Замминистра также отметил, что ООН поддерживает Азербайджан в процессе разминирования освобожденных территорий.

«В 2022 году стороны приступили к реализации различных проектов как по очистке территорий от мин, так и переселению бывших вынужденных переселенцев в родные дома. Всему этому способствовали внедрение инноваций и современных технологий в деле очистки территорий и восстановления городов и сел», - сказал он.

Мамедов подчеркнул, что в нынешнем году также ожидается проведение мероприятий по информированию об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов.