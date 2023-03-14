Резидент-координатор ООН о плане мероприятий в Азербайджане на текущий год

БАКУ /Trend/ - В 2022 году ООН в Азербайджане провело 173 мероприятий на 32,7 миллиона долларов.

Об этом, как сообщает Trend, сказала во вторник на заседании совместного руководящего комитета по реализации «Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2021-2025 годы» между ООН и Азербайджаном резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

«В нынешнем году мы планируем привлечь 37 миллионов долларов для проведения 131 мероприятия. В частности, эти мероприятия охватят регионы Азербайджана, в том числе освобожденные территории», - сказал она.

Андреева сказала, что реализация инициатив по достижению целей устойчивого развития Азербайджана потребовали много сил и ООН продолжит поддерживать страну для скорейшего достижения этих целей к 2031 году.