Названы средства, направленные на достижение ЦУР по охране окружающей среды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В 2022 году для достижения целей устойчивого развития (ЦУР) по охране окружающей среды Азербайджане было израсходовано 3,351 миллиона долларов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник на заседании совместного руководящего комитета по реализации «Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2021-2025 годы» между ООН и Азербайджаном заместитель главы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Бариз Мехтиев.

По его словам, в последующие годы на реализацию этих целей планируется привлечь свыше 4,2 миллиона долларов.

«В предыдущие годы, в направлении защиты окружающей среды, в частности, стратегических территорий, водных ресурсов, а также борьбе с климатическими изменениями в Азербайджане ФАО совместно с партнёрами достигли положительных результатов. Работы по этим приоритетным направлениям будут продолжены до 2025 года», - добавил он.

Отметим, что на сегодняшний день в рамках данного проекта освоено 24,5 миллиона долларов, всего на его реализацию выделено 32 миллиона долларов.