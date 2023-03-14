Банк Республика открыл обновленный филиал "Нефтчиляр" по новому адресу (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Банк Республика, один из ведущих банков страны, продолжает модернизацию точек обслуживания с целью улучшения филиальной сети и обеспечения удобства клиентов.

В праздничный день "Илахыр Чершенбе", Банк открыл обновленный филиал «Нефтчиляр» по новому адресу. Впредь, филиал «Нефтчиляр» отвечающий современным стандартам будет обслуживать клиентов в новом офисе, расположенном по адресу: г. Баку, проспект Г. Гараева, 51/57. В филиале, оснащенном современными банковскими технологиями, созданы все условия для высокого уровня обслуживания клиентов.

Присутствовавшие на открытии члены правления Банка разрезали символическую красную ленту, знаменующую открытие нового филиала. Было отмечено, что в программе стратегического развития Банка особое внимание уделяется как открытию новых филиалов, так и совершенствованию действующих.

В настоящее время Банк Республика имеет 32 филиала и 3 отделения, охватывающих все регионы страны. В соответствии со стратегией расширения филиальной сети, в этом году банк планирует открыть еще несколько новых филиалов и отделений.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же или позвонив в Call Center Банка по номеру 144.