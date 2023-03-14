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Банк Республика открыл обновленный филиал "Нефтчиляр" по новому адресу (ФОТО)

Экономика Материалы 14 марта 2023 15:13 (UTC +04:00)
Банк Республика открыл обновленный филиал "Нефтчиляр" по новому адресу (ФОТО)

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БАКУ/Trend/- Банк Республика, один из ведущих банков страны, продолжает модернизацию точек обслуживания с целью улучшения филиальной сети и обеспечения удобства клиентов.

В праздничный день "Илахыр Чершенбе", Банк открыл обновленный филиал «Нефтчиляр» по новому адресу. Впредь, филиал «Нефтчиляр» отвечающий современным стандартам будет обслуживать клиентов в новом офисе, расположенном по адресу: г. Баку, проспект Г. Гараева, 51/57. В филиале, оснащенном современными банковскими технологиями, созданы все условия для высокого уровня обслуживания клиентов.

Присутствовавшие на открытии члены правления Банка разрезали символическую красную ленту, знаменующую открытие нового филиала. Было отмечено, что в программе стратегического развития Банка особое внимание уделяется как открытию новых филиалов, так и совершенствованию действующих.

В настоящее время Банк Республика имеет 32 филиала и 3 отделения, охватывающих все регионы страны. В соответствии со стратегией расширения филиальной сети, в этом году банк планирует открыть еще несколько новых филиалов и отделений.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же или позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

Банк Республика открыл обновленный филиал "Нефтчиляр" по новому адресу (ФОТО)
Банк Республика открыл обновленный филиал "Нефтчиляр" по новому адресу (ФОТО)
Банк Республика открыл обновленный филиал "Нефтчиляр" по новому адресу (ФОТО)
Банк Республика открыл обновленный филиал "Нефтчиляр" по новому адресу (ФОТО)
Банк Республика открыл обновленный филиал "Нефтчиляр" по новому адресу (ФОТО)
Банк Республика открыл обновленный филиал "Нефтчиляр" по новому адресу (ФОТО)
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