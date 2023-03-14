ЗАО "AzerGold" увеличило добычу в 2022 году

БАКУ/Trend/ - ЗАО «AzerGold» в прошлом году успешно продолжило деятельность по повышению эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов месторождений и оптимизации производственных процессов.

Именно в результате этого показатели добычи в отчетном году были доведены до 62.1 тыс. унций золота и 223.1 тыс. унций серебра.

Таким образом, добыча золота в 2022 году по сравнению с 2021-м увеличилась на 524 унции (0.9%), а серебра – на 88.6 тыс. унций (65.9%). Общий же показатель за 2017–2022 годы составил 318 тыс. унций золота и 711 тыс. унций серебра. В 2023-м в качестве цели определена добыча 62.5 тыс. унций золота и 108.3 тыс. унций серебра.