БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор станет драйвером развития Среднего коридора.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Мирвохид Азимов в ходе многосторонней встречи по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры по принципу «единого окна» в рамках Транскаспийского международного среднего коридора «Восток-Запад».

По его словам, страны Каспийского региона уверены в реализации Зангезурского коридора, который внесет значительный вклад в развитие транспортного сектора.

"Хочу также отметить, что Средний коридор очень важен в контексте транспортировки грузов с Востока на Запад и наоборот. Мы активно продвигаем его развитие с учетом его долгосрочной перспективы и прогнозов. Средний коридор является хабом транспортировки грузов из Азии в Европу", - сказал он.

Азимов подчеркнул, что в краткосрочной перспективе планируется ускорить цифровизацию коридора.

«Мы активно работаем над этими процессами. Узбекистан также поддерживает эту инициативу и готов предоставить всю необходимую помощь в рамках этого коридора. Усилия стран-участниц позволят достичь поставленных целей в минимальные сроки», - добавил он.