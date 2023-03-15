Государственный таможенный комитет Азербайджана запускает портал по транзитным операциям

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию портала Государственного таможенного комитета Азербайджана, который будет непосредственно обрабатывать заявки по транзитным операциям.

Об этом, как сообщает Trend, сказал журналистам в среду председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров в ходе многосторонней встречи по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры по принципу «единого окна» в рамках Транскаспийского международного среднего коридора «Восток-Запад».

По его словам, Государственный таможенный комитет нацелен на внедрение цифровых инструментов для ускорения таможенных процедур.

«Планируется достижение цели проведения таможенных процедур по принципу «единого окна» в рамках международного коридора Восток-Запад. В ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию портала ГТК, который будет непосредственно обрабатывать заявки по транзитным операциям. В первую очередь мы нацелены на достижение цели по получению информации о грузах, прибытие которых ожидается, что позволит обеспечить эффективность перевозки грузов. После физического прибытия грузов на территорию Азербайджана мы сможем в минимальные сроки оформить и отправить дальше», - сказал он.

Багиров также отметил, что Азербайджан продолжает работу над внедрением международных конвенций по грузоперевозкам.