Транспортная инфраструктура Азербайджана готова к перевалке большего объема грузов

БАКУ /Trend/ - Транспортная инфраструктура Азербайджана готова переваливать больше грузов, чем сейчас.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Натиг Ширинов в ходе многосторонней встречи по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры по принципу «единого окна» по Транскаспийскому международному Среднему коридору «Восток-Запад».

По его словам, мощности по перевалке грузов Бакинского порта составляют 15 миллионов, а в будущем планируется довести этот показатель до 25 миллионов тонн.

«Мы уверены, что взаимное сотрудничество между странами нашего региона в области цифровизации поспособствует привлечению еще больших объемов грузов и достижению того потенциала, который имеет наша транспортная инфраструктура», - сказал Ширинов.

Он добавил, что портал, который планирует сдать в эксплуатацию ГТК, позволит безопасно обмениваться информацией о перевозимых грузах.