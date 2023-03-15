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Транспортная инфраструктура Азербайджана готова к перевалке большего объема грузов

Экономика Материалы 15 марта 2023 15:02 (UTC +04:00)
Транспортная инфраструктура Азербайджана готова к перевалке большего объема грузов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Транспортная инфраструктура Азербайджана готова переваливать больше грузов, чем сейчас.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Натиг Ширинов в ходе многосторонней встречи по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры по принципу «единого окна» по Транскаспийскому международному Среднему коридору «Восток-Запад».

По его словам, мощности по перевалке грузов Бакинского порта составляют 15 миллионов, а в будущем планируется довести этот показатель до 25 миллионов тонн.

«Мы уверены, что взаимное сотрудничество между странами нашего региона в области цифровизации поспособствует привлечению еще больших объемов грузов и достижению того потенциала, который имеет наша транспортная инфраструктура», - сказал Ширинов.

Он добавил, что портал, который планирует сдать в эксплуатацию ГТК, позволит безопасно обмениваться информацией о перевозимых грузах.

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