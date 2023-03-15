NEQSOL Holding продолжает оказывать гуманитарную помощь Турции

БАКУ/Trend/ - NEQSOL Holding продолжает оказывать поддержку Турции с целью ликвидации последствий сильного землетрясения.

По решению холдинга, компания Bakcell, входящая в его состав, перевела сумму в размере 5 миллионов турецких лир на банковский счет посольства Турции в Азербайджане. Таким образом, NEQSOL Holding через свои компании – Bakcell, Azerconnect, Norm и Nobel Energy – предоставил гуманитарную помощь Турции на общую сумму более 20 миллионов турецких лир.

Помимо перевода средств на счета Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции и посольства Турции в Азербайджане, другая часть помощи была направлена непосредственно в зону стихийного бедствия для удовлетворения срочных нужд в виде продовольствия, одежды, телекоммуникационного оборудования и пр.

С целью поддержки народа Турции NEQSOL Holding планирует продолжить оказывать гуманитарную помощь.

NEQSOL Holding еще раз выражает свои соболезнования турецкому народу, а также родным и близким погибших в результате сильного землетрясения в Турции и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.