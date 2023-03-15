Халг Банк принял участие в акции по посадке деревьев

БАКУ/Trend/ - 15 марта руководство и сотрудники Халг Банка приняли участие в акции по посадке деревьев в поселке Мушфигабад организованной в честь празднования 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Акция проведена на основании «Меморандума о взаимопонимании» от 13 марта 2023 года, подписанного между Центральным банком Азербайджанской Республики, Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Ассоциацией банков Азербайджана, Ассоциацией страховщиков Азербайджана, Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана, Ассоциацией участников фондового рынка Азербайджана и Азербайджанской ассоциацией Fintech. В рамках данного проекта, начиная с 2023 года в течении 10 лет планируется высадить 1 млн различных сортов деревьев, по 100 000 деревьев в год.

В ходе акции на участке, выделенном с целью создания лесного массива, были посажены различные сорта деревьев, а также была установлена система капельного орошения.

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