Международный аэропорт Гейдар Алиев в очередной раз удостоен престижной награды Skytrax (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев в очередной раз победил сразу в двух номинациях одной из самых престижных отраслевых премий Skytrax World Airport Awards 2023, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Церемония награждения прошла 15 марта в пассажирском терминале ЭКСПО в Амстердаме.

Аэропорт в Баку признан лучшим региональным аэропортом Центральной Азии/СНГ по версии World Airport Awards 2023. Также он во второй раз подряд стал победителем в номинации «Лучший аэропортовый персонал в Центральной Азии и СНГ».

«Сегодня мы вновь чувствуем гордость за наш аэропорт, который в очередной раз подтвердил свой высокий статус, победив сразу в двух номинациях престижной премии Skytrax. Это значимое признание - большая честь для нас всех. Благодаря непосредственному вниманию и постоянной заботе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, гражданская авиация страны стремительно развивается, достигая новых больших успехов на международной арене. Бакинский аэропорт и впредь продолжит предоставлять высококачественные услуги, соответствующие самым высоким мировым требованиям и нормам», - сообщил президент AZAL Джахангир Аскеров.

World Airport Awards – самая престижная премия в мировой индустрии аэропортов. Исследование оценивает качество обслуживания пассажиров в аэропорту и эффективность ключевых показателей – регистрации, прилета, трансфера, покупок, безопасности/паспортного контроля при выходе на посадку.

Бакинский аэропорт является базовым для азербайджанских авиакомпаний и имеет полную инфраструктуру для предоставления услуг пассажирам и авиакомпаниям согласно самым строгим мировым требованиям и нормам.