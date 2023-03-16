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Объем буровых работ ЗАО «AzerGold» в 2022 году достиг рекордного уровня

Экономика Материалы 16 марта 2023 12:49 (UTC +04:00)
Объем буровых работ ЗАО «AzerGold» в 2022 году достиг рекордного уровня

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БАКУ/Trend/ - Одним из важнейших направлений деятельности ЗАО «AzerGold» являются геологоразведочные и исследовательские работы.

Объем буровых работ, выполненных Обществом в 2022 году с целью достижения увеличения запасов металлов, составил 84.4 тыс. метров: 53 тыс. метров по цветным металлам и 31 тыс. метров по черным. Это является рекордным показателем для горнодобывающей промышленности страны. Следует отметить, что в 2017–2022 годах было пробурено более 305 тыс. метров, в том числе 252 тыс. метров по цветным металлам и 53 тыс. метров по черным металлам.

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