Yelo Bank принял участие в акции по посадке деревьев (ФОТО)

Yelo Bank продолжает активно участвовать в экологических и социальных мероприятиях. На этот раз Банк принял участие в акции по посадке деревьев, посвященной 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. В поселке Мушфигабад сотрудниками Yelo были посажены различные деревья. Основная цель участия Банка в данном мероприятии – внести свой вклад в защиту природы и создание здоровой экологической среды путем пропаганды посадки деревьев.
Следует отметить, что акция была организована на основе
«Меморандума о взаимопонимании» от 13 марта 2023 года, подписанного
между Министерством экологии и природных ресурсов, Центральным
банком Азербайджанской Республики (ЦБА), Ассоциацией банков
Азербайджана (АБА), Ассоциацией страховщиков Азербайджана (АСА),
Ассоциацией микрофинансов Азербайджана (АМА), Ассоциацией
участников фондового рынка Азербайджана (АУФРА) и Азербайджанской
Ассоциацией Финтеха (ААФ). Согласно меморандуму, начиная с 2023
года, всего за 10 лет планируется посадить один миллион деревьев, с
расчетом по 100 тысяч деревьев в год. Yelo Bank примет активное
участие в поддержке данной миссии.
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