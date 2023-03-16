Yelo Bank принял участие в акции по посадке деревьев (ФОТО)

Yelo Bank продолжает активно участвовать в экологических и социальных мероприятиях. На этот раз Банк принял участие в акции по посадке деревьев, посвященной 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. В поселке Мушфигабад сотрудниками Yelo были посажены различные деревья. Основная цель участия Банка в данном мероприятии – внести свой вклад в защиту природы и создание здоровой экологической среды путем пропаганды посадки деревьев.

Следует отметить, что акция была организована на основе «Меморандума о взаимопонимании» от 13 марта 2023 года, подписанного между Министерством экологии и природных ресурсов, Центральным банком Азербайджанской Республики (ЦБА), Ассоциацией банков Азербайджана (АБА), Ассоциацией страховщиков Азербайджана (АСА), Ассоциацией микрофинансов Азербайджана (АМА), Ассоциацией участников фондового рынка Азербайджана (АУФРА) и Азербайджанской Ассоциацией Финтеха (ААФ). Согласно меморандуму, начиная с 2023 года, всего за 10 лет планируется посадить один миллион деревьев, с расчетом по 100 тысяч деревьев в год. Yelo Bank примет активное участие в поддержке данной миссии.



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