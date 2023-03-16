Банк ABB открыл еще один филиал в Сумгайыте

Банк ABB открыл второй филиал в г. Сумгайыт, чтобы расширить сеть финансовых услуг для жителей города. Новый филиал обслуживает клиентов в своем офисе по адресу: улица Узеира Гаджибекова, 13-й микрорайон, город Сумгайыт. Первый филиал Банка ABB в Сумгайыте находится по адресу улица Самеда Вургуна, 112/14.

Следует отметить что в Сумгайыте с населением более 400 тысяч жителей, расположены многие крупные промышленные предприятия. И поэтому этот город является одним из крупнейших городов нашей страны по своему промышленному значению и численности населения. В связи с этим открытие еще одного филиала Банка ABB позволит здесь расширить доступ к финансовым услугам как для юридических так и физических лиц.

Физические и юридические лица в обоих филиалах Сумгайыта могут воспользоваться различными услугами, такими как получение различных видов кредитов, расчетно-кассовые операции, депозитные вклады, денежные переводы, заказ платежных карт, операции с наличными финансами и т.д.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.