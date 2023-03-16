Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации побывал в UNEC (ФОТО)

Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия и Председатель Государственного Таможенного Комитета Азербайджана Шахин Багиров посетили Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC).

Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов поприветствовав гостей, дал подробную информацию о направлениях деятельности университета, специальностях, формах образования, международных отношениях. Он особенно подчеркнул визит председателя Государственного таможенного комитета и Генерального секретаря Всемирной таможенной организации и встречу со студентами.

Выразив удовлетворение по поводу встречи со студентами председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров высоко оценил реформы, проводимые в UNEC. Подчеркнув сотрудничество UNEC с Академией Государственного таможенного комитета, председатель комитета отметил о значении этого сотрудничества для обеих сторон.

Ш.Багиров проинформировал студентов о Транскаспийском международном среднем коридоре Восток-Запад и проводимой работе в направлении упрощения транзитной таможенной процедуры.

Генеральный секретарь Всемирной торговой организации Кунио Микурия рассказал о проектах, реализуемых, связанных с таможенной системой и международной торговлей. Затем ответил на вопросы студентов о беспошлинной границе, упрощенных правил транзита и т.д. для развивающихся стран, в том числе для Азербайджана.

В конце встречи Генеральному секретарю Всемирной таможенной организации Кунио Микурия был вручен диплом «Почетный доктор UNEC».