Состоялась официальная церемония сдачи в эксплуатацию таможенного поста "Ханоба" после реконструкции (ФОТО/ВИДЕО)

ХАЧМАЗ /Trend/ - 17 марта состоялась официальная церемония сдачи в эксплуатацию таможенного поста "Ханоба" после реконструкции.

Как сообщает в пятницу Trend, на церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, председатель правительства Республики Дагестан и другие официальные лица.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию таможенного поста "Ханоба" позволит пропускать дополнительно до тысячи грузовых автомобилей в день.

Отметим, что таможенный пост "Ханоба" расположен на границе Азербайджана с Российской Федерацией. Решение о реконструкции таможенного поста "Ханоба" было принято в целях снижения пропускной нагрузки таможенного поста "Самур".