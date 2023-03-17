Современный погранпункт Ханоба станет образцом для дальнейшего развития других погранпунктов как в Азербайджане, так и в РФ - Алексей Оверчук

ХАЧМАЗ /Trend/ - Современный пограничный пункт "Ханоба" станет образцом для дальнейшего развития других пограничных пунктов как на территории Азербайджана, так и России.

Об этом сказал в пятницу на церемонии открытия таможенного пункта "Ханоба" на границе Азербайджана с РФ заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, передает Trend.

По его словам, ведутся работы по расширению двустороннего сотрудничества в различных сферах.

«Мы уже вышли далеко за рамки двустороннего сотрудничества, прорабатываются вопросы сотрудничества в области высоких технологий. Внедрение новейших технологических разработок в работу пограничных пунктов сыграет большую роль в развитии коридора Север-Юг», - отметил он.

Отметим, что 17 марта состоялась официальная церемония сдачи в эксплуатацию таможенного поста "Ханоба" после реконструкции. Ожидается, что ввод в эксплуатацию таможенного поста "Ханоба" позволит пропускать дополнительно до тысячи грузовых автомобилей в день. Пост "Ханоба" расположен на границе Азербайджана с Российской Федерацией. Решение о его реконструкции было принято в целях снижения пропускной нагрузки таможенного поста Самур.