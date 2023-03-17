Меры, принятые внутри страны, смягчили последствия инфляции - Али Асадов (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - В последние годы инфляция стала серьезной проблемой во всем мире. Средняя годовая инфляция в мире составила 20.4 процента.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов во время обсуждения в парламенте Азербайджана отчета о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2022 году.

По его словам, в прошлом году инфляция в Азербайджане составила 13,9 процента.

Премьер-министр отметил, что ежегодный рост индекса импортируемой продукции составил более 20 процентов.

"Инфляция в Азербайджане была импортированной. Несмотря на это, высокие цены на нефть и меры, принятые внутри страны, смягчили последствия инфляции. Кабинет министров утвердил антиинфляционный план, и меры, принятые государственными органами, снизили влияние инфляции", - сказал А. Асадов.

Напомним, что сегодня в Милли Меджлисе заслушивается отчет правительства Азербайджана, на заседании присутствуют премьер-министр Али Асадов и члены правительства.