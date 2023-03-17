На пограничных пунктах Азербайджана с Грузией ведутся работы по улучшению инфраструктурных возможностей - Шахин Багиров

ХАЧМАЗ /Trend/ - На пограничных пунктах Азербайджана с Грузией ведутся работы по улучшению инфраструктурных возможностей.

Об этом, в кулуарах церемонии открытия таможенного пункта "Ханоба" на границе Азербайджана с РФ, сказал в пятницу журналистам председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров, передает Trend.

По его словам, сегодня состоялся запуск после реконструкции пограничного пункта "Ханоба", который позволит увеличить товарооборот между Азербайджаном и Россией.

«Аналогичные работы будут вестись на всех пограничных пунктах Азербайджана, в том числе с Грузией», - сказал он.

Багиров добавил, что работы по проектированию реконструкционных работ на границе Азербайджана с Грузией уже ведутся.