Открытие Зангезурского коридора имеет большое значение - Али Асадов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора имеет большое значение.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов во время обсуждения в парламенте Азербайджана отчета о деятельности Кабинета министров в 2022 году.

Он отметил, что Азербайджан ускоренными темпами продолжает работу в этом направлении.

Али Асадов также сказал, что в Агдамском промышленном парке и промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины" в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах зарегистрировано в целом 18 промышленных предприятий.

"Здесь в реализацию проектов предполагается инвестировать в общей сложности около 106 миллионов манатов, планируется открытие более 800 новых рабочих мест", - сказал премьер-министр.

Отметим, что в парламенте Азербайджана заслушивается отчет о деятельности Кабинета министров в 2022 году. В заседании принимают участие премьер-министр Али Асадов и члены правительства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)