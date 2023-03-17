Пограничный пункт Ханоба обеспечит эффективное движение грузов из Индии и Пакистана - Алексей Оверчук

ХАЧМАЗ /Trend/ - Пограничный пункт Ханоба обеспечит бесшовное и эффективное движение грузов из Индии и Пакистана через Иран и Азербайджан в Россию.

Об этом сказал в пятницу журналистам в кулуарах церемонии открытия после реконструкции таможенного пункта Ханоба на границе Азербайджана с РФ заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, передает Trend.

«Это будет важнейшая транспортная магистраль 21 века и фактически сегодня первый элемент этой магистрали введен в действие», - сказал он.

Отметим, что 17 марта состоялась официальная церемония сдачи в эксплуатацию таможенного поста Ханоба после реконструкции. Ожидается, что ввод в эксплуатацию таможенного поста Ханоба позволит пропускать дополнительно до тысячи грузовых автомобилей в день. Пост расположен на границе Азербайджана с Российской Федерацией. Решение о его реконструкции было принято в целях снижения пропускной нагрузки таможенного поста Самур.