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Пограничный пункт Ханоба обеспечит эффективное движение грузов из Индии и Пакистана - Алексей Оверчук

Экономика Материалы 17 марта 2023 14:23 (UTC +04:00)
Пограничный пункт Ханоба обеспечит эффективное движение грузов из Индии и Пакистана - Алексей Оверчук

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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ХАЧМАЗ /Trend/ - Пограничный пункт Ханоба обеспечит бесшовное и эффективное движение грузов из Индии и Пакистана через Иран и Азербайджан в Россию.

Об этом сказал в пятницу журналистам в кулуарах церемонии открытия после реконструкции таможенного пункта Ханоба на границе Азербайджана с РФ заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, передает Trend.

«Это будет важнейшая транспортная магистраль 21 века и фактически сегодня первый элемент этой магистрали введен в действие», - сказал он.

Отметим, что 17 марта состоялась официальная церемония сдачи в эксплуатацию таможенного поста Ханоба после реконструкции. Ожидается, что ввод в эксплуатацию таможенного поста Ханоба позволит пропускать дополнительно до тысячи грузовых автомобилей в день. Пост расположен на границе Азербайджана с Российской Федерацией. Решение о его реконструкции было принято в целях снижения пропускной нагрузки таможенного поста Самур.

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