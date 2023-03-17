Открытие пограничного пункта Ханоба позволит значительно расширить товарооборот Азербайджана с Россией - Шахин Мустафаев

ХАЧМАЗ /Trend/ - Введенный в эксплуатацию после реконструкции пограничный переход Ханоба значительно расширит товарооборот Азербайджана с Россией.

Об этом сказал в пятницу журналистам в кулуарах церемонии открытия после реконструкции таможенного пункта Ханоба на границе Азербайджана с РФ заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, передает Trend.

По его словам, этот погранпереход также расширит транзитные возможности Азербайджана.

«Правительство Азербайджана уделяет приоритетное внимание развитию транспортных и логистических возможностей страны. Также этот сектор является приоритетным с точки зрения социально-экономического развития. Пограничный пункт Ханоба оборудован современными средствами и технологиями, что позволит значительно снизить время пропуска на границе», - сказал он.

Мустафаев также отметил, что пункт Ханоба позволит значительно нарастить грузопотоки с Севера на Юг.

«В одном направлении здесь мы можем обеспечить пропуск 550 грузовых автомобилей, 30 пассажирских автобусов и до тысячи легковых автомобилей и пассажиров», - добавил он.

Отметим, что 17 марта состоялась официальная церемония сдачи в эксплуатацию таможенного поста Ханоба после реконструкции. Ожидается, что ввод в эксплуатацию таможенного поста Ханоба позволит пропускать дополнительно до тысячи грузовых автомобилей в день. Пост расположен на границе Азербайджана с Российской Федерацией. Решение о его реконструкции было принято в целях снижения пропускной нагрузки таможенного поста Самур.