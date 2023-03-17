В этом году надбавки затронут 1,9 млн граждан Азербайджана - Али Асадов (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - В отчетном году в направлении усиления социальной защиты населения был принят ряд важных решений, связанных с повышением заработной платы, трудовых пенсий, социальных пособий и пенсий, в частности, социальных выплат малообеспеченным слоям населения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов во время обсуждения в парламенте Азербайджана отчета о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2022 году.

Премьер-министр отметил, что в 2022 году минимальная заработная плата была повышена на 20%, с 250 до 300 манатов.

"Также на 20% увеличен минимальный размер пенсии, на 26% - социальные пособия и президентские пенсии. Кроме того, рост среднего размера ежемесячных пособий составил 33%.

В целом, в течение 2022 года был реализован пакет социальных реформ, охватывающий 3,4 миллиона человек и имеющий дополнительное годовое финансовое бремя в размере 2,1 миллиарда манатов. Эти меры рассчитаны на сохранение реальных доходов населения и смягчение последствий инфляции”, - сказал премьер-министр.

Он отметил, что с начала 2023 года Президентом были продолжены реформы, включающие социальный рост.

"В целом, в 2023 году на новые повышения заработной платы и социальных выплат предусмотрено выделение дополнительных 750 миллионов манатов. Это повышение охватит 1,9 миллиона граждан", - добавил премьер-министр.

Напомним, что сегодня в Милли Меджлисе заслушивается отчет правительства Азербайджана, на заседании присутствуют премьер-министр Али Асадов и члены правительства.