ЗАО «AzerGold» расширило свою деятельность в сфере подготовки кадров

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» своей успешной деятельностью в горнодобывающей отрасли, наряду с развитием ненефтяного сектора нашей страны, продолжает вносить вклад в государственную политику в области занятости, подготовки квалифицированных кадров. Так, в соответствии с утвержденным в 2022 году штатным расписанием ЗАО, осуществляющее активную добычу в Дашкесанском и Гейгельском районах, а также широкую производственную деятельность в Дашкесанском районе, создало отвечающие современным стандартам условия труда для 563 работников, а совместно с компаниями-подрядчиками, работающими на горнодобывающих территориях, – для более чем 2 000 человек. В 2022 году в дочерних компаниях ЗАО – ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» и ООО «AzerBlast» – в общей сложности 265 человек были обеспечены постоянной работой.

В 2023 году в связи с реализацией проектов планируется открытие новых рабочих мест и увеличение числа постоянных сотрудников как в ЗАО «AzerGold», так и в его дочерних компаниях. По новым штатным расписаниям, утвержденным в текущем году, количество сотрудников в ЗАО «AzerGold» планируется довести до 750, а в дочерних компаниях – до 1 041 человека.

Одним из важных вопросов в процессе приема на работу новых сотрудников является трудоустройство ветеранов, участвовавших в боевых действиях за территориальную целостность и независимость нашей страны, членов семей шехидов. В настоящее время в обществе работают 44 участника Отечественной войны, 10 ветеранов первой Карабахской войны, один инвалид войны и 10 членов семей шехидов. В текущем году вопросу трудоустройства данной категории граждан в соответствии с их квалификацией и профессиональными навыками также уделяется особое внимание.

Кроме того, ЗАО «AzerGold» ведет активную работу по повышению кадрового потенциала, который считается важным фактором для развития горнодобывающей промышленности. С этой целью налажено тесное сотрудничество с восемью вузами страны и Государственным агентством по профессиональному образованию. На основании договоренностей, достигнутых с учебными заведениями, создаются условия для прохождения студентами практики как в головном офисе ЗАО, так и в производственных помещениях. Таким образом, студенты, получившие научно-теоретические знания в высших и профессиональных учебных заведениях, проходят и производственную практику. Также специалисты Акционерного Общества читают студентам лекции, проводят мастер-классы, а также различные конкурсы, стимулирующие мероприятия. На сегодняшний день в данной программе стажировки приняли участие 190 студентов и выпускников, 27 человек были приняты на работу в Обществе.

В то же время уже второй год ЗАО «AzerGold» организует конкурсы «Стипендиальная программа» для студентов высших и профессиональных учебных заведений, действующих в нашей стране. Студенты, победившие в конкурсах, объявленных с целью своевременного привлечения кадров, необходимых для реализации стратегических проектов Акционерного Общества, развития базы местных специалистов по соответствующим специальностям, приглашаются к участию в программе, после окончания которой предпринимаются необходимые шаги в соответствии с требованиями Общества по обеспечению их работой по соответствующим вакансиям.