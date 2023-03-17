Примерная стоимость изъятой за 2022 год контрабанды в Азербайджане превысила 39 млн манатов (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в результате мер по борьбе с контрабандой приблизительная стоимость задержанного и изъятого контрабандного товара была оценена в 39 млн 720 тысяч манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2022 году.

Задержаны и изъяты из незаконного оборота ювелирные изделия, ценные бумаги, деньги, другие предметы, запрещенные к обороту, а также наркотические средства, являющиеся предметом контрабанды.

В результате мер, направленных на пресечение нарушения государственной границы и контрабандной деятельности, в течение 2022 года в 426 случаях было задержано 559 нарушителей границы. 15,7% задержанных нарушителей границы (88 человек) составляли женщины.

Напомним, что сегодня в Милли Меджлисе заслушивается отчет правительства Азербайджана, на заседании присутствуют премьер-министр Али Асадов и члены правительства.