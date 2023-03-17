Корпоративная социальная ответственность остается в центре внимания стратегии PASHA Holding

БАКУ/Trend/ - В 2023 году PASHA Holding вступил в последний год своего текущего стратегического периода. В настоящее время одним из приоритетов компании является разработка новой стратегии, охватывающей 2024-2026 годы. Ожидается, что, как и в текущем стратегическом периоде, развитие человеческого капитала, корпоративной социальной ответственности (КСО) и инноваций будет остаться в центре внимания PASHA Holding и в течение следующего периода.

В настоящее время стратегия компании в области КСО многогранна и охватывает такие области, как здравоохранение, образование, культурное наследие и охрана окружающей среды. В числе проектов, связанных с этими направлениями: «Реальное будущее», «СабирАрт», «Цифровое государство», «Преданность Родине», «Чистый берег», «Зеленый мир», «Международный день защиты детей», «Оказание психологической помощи детям из семей шехидов», «Мать-предприниматель», «Мы - дети героев», «Адаптационная поддержка детям, страдающим аутизмом», «Отличники» и десятки других.

Осознав свою социальную ответственность во время пандемии «COVID-19», встревожившей весь мир, PASHA Holding стала одной из первых компаний, отреагировавших на вызовы современности. Так, в наиболее тяжелый период пандемии «COVID-19» PASHA Holding осуществил такие мероприятия, как строительство больниц модульного типа, привлечение в нашу страну врачей из зарубежных стран, а также оказание поддержки фонду борьбы с коронавирусом. В то же время PASHA Holding участвует в процессе восстановления инфраструктурных объектов и экологической ситуации в Карабахе. При поддержке компании в настоящее время осуществляется реставрация мечетей и строительство новых инфраструктурных объектов в Шуше, Зангилане и Агдаме. В то же время компания делает акцент на оказании поддержки участникам Второй Карабахской войны, а также семьям ветеранов и шехидов.

Кроме этого, в рамках стратегии КСО компания PASHA Holding несколько лет назад оказала финансовую поддержку строительству жилого комплекса «Гобу-2», предназначенного для вынужденных переселенцев. Таким образом, PASHA Holding выступила финансовым спонсором в этом проекте, реализуемом компанией МТК «Kristal Absheron», и не участвовала в строительном процессе ни в качестве рабочей силы, ни в качестве поставщика технического оборудования. Тем не менее, в PASHA Holding заявили, что готовы, с учетом поступающих от соответствующих структур обращений, вновь оказать поддержку с целью разрешения трудностей, возникших в жилом комплексе в последние дни.

Следует отметить, что PASHA Holding также финансирует строительство многочисленных школ и детских садов. Кроме того, компания участвовала в финансировании строительства творческого центра для людей с ограниченными возможностями. Холдинг также, на основании поступающих индивидуальных обращений, продолжает оказывать поддержку людям, нуждающимся в помощи.