На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направлено 6,5 млрд (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направлено 6,5 млрд манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов во время обсуждения в парламенте Азербайджана отчета о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2022 году.

«В целом за последние два года на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий из государственного бюджета было направлено 6,5 миллиарда манатов, за 2022 год было потрачено 4,3 миллиарда манатов», - сказал Асадов.

Он отметил, что пакет налоговых, таможенных, социальных, инвестиционных, кредитных и других льгот, предоставляемых освобожденным от оккупации территориям, будет способствовать реинтеграции этих территорий в общую экономику страны, устойчивому расселению населения, занятости и обеспечению устойчивой экономической деятельности.

Напомним, что сегодня в Милли Меджлисе заслушивается отчет правительства Азербайджана, на заседании присутствуют премьер-министр Али Асадов и члены правительства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)