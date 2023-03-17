К операциям по разминированию привлечены 4 азербайджанские частные компании (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - К операциям по разминированию освобожденных территорий Азербайджана привлечены также четыре азербайджанские частные компании.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов во время обсуждения в парламенте Азербайджана отчета о деятельности Кабинета министров в 2022 году.

Он отметил, что Агентство по разминированию обеспечено необходимыми материально-техническими ресурсами для ведения деятельности, а также в операциях по разминированию были задействованы министерство обороны, министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба Азербайджана и четыре азербайджанские частные компании.

”В результате принятых мер в целом было разминировано 65 тысяч гектаров, в том числе 44 тысячи гектаров территорий в 2022 году", - сказал премьер-министр.

Отметим, что в парламенте Азербайджана был заслушан отчет о деятельности Кабинета министров в 2022 году. В заседании приняли участие премьер-министр Али Асадов и члены правительства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)