Несмотря на мировую рецессию, в Азербайджане продолжился экономический рост - Али Асадов (ДОПОЛНЕНО)

БАКУ /Trend/ - Несмотря на рецессию в мире, экономический рост в Азербайджане продолжился.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов во время обсуждения в Милли Меджлисе отчета о деятельности Кабинета министров Азербайджанской Республики в 2022 году.

Премьер-министр отметил, что в 2022 году в Азербайджане произведено ВВП на рекордную сумму. Он отметил, что в прошлом году было произведено ВВП на 133,8 миллиарда манатов, что на 4,6 процента больше, чем годом ранее. В ненефтяном секторе ВВП вырос на 9,1 процента, в сельском хозяйстве - на 3, 6 процента, ВВП на душу населения вырос на 4,1 процента и составил 13,3 тыс. манатов.

"В прошлом году валютные резервы страны выросли на 5,3 миллиарда долларов, до 58,5 миллиарда долларов. В настоящее время валютные резервы составляют 62 миллиарда долларов, за 2 месяца текущего года резервы выросли на 4 миллиарда долларов", - добавил премьер-министр.

Напомним, что сегодня в Милли Меджлисе заслушивается отчет правительства Азербайджана, на заседании присутствуют премьер-министр Али Асадов и члены правительства.