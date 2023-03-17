На освобожденных землях Азербайджана проведены полевые измерительные работы на площади в 389,2 тыс. га (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках землеустроительных работ на освобожденных от оккупации территориях проведены полевые измерительные работы на площади в 389,2 тыс. га, из них по Джебраильскому району - на площади в 50,8 тыс. га, Губадлинскому району - 79,9 тыс. га, Кяльбаджарскому району - 144 тыс. га, Лачинскому району - 43,6 тыс. га и Зангиланскому району - 70,9 тыс. га.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2022 году.

В рамках кадастровых работ были обработаны данные по 312,8 тыс. га земли, в том числе 69,9 тыс. га по Зангиланскому району, 155,1 тыс. га - по Кяльбаджарскому району, 25,2 тыс. га - по Джебраильскому району и 62,6 тыс. га - по Губадлинскому району, создана предварительная промежуточная база ГИС (географической информационной системы). Данные работы по Зангиланскому и Губадлинскому районам завершены и включены в Информационную систему электронного кадастрового учета земель.

В рамках исследования степных почв выполнены крупномасштабные исследовательские работы на площади в 283,6 тыс. га, по геоботаническим исследованиям - на площади в 309 тыс. га. Проведены исследовательские работы в целом на площади в 326,9 га земель, подвергшихся деградации, из них в Зангиланском районе - на площади в 155,2 га, Кяльбаджарском районе - 98,4 га, Губадлинском районе - 73,3 га. Данные, полученные в рамках исследовательских работ по Зангиланскому району, включены в Информационную систему электронного кадастрового учета земель, продолжается работа по получению данных по Губадлинскому району.

Напомним, что сегодня в Милли Меджлисе был заслушан отчет правительства Азербайджана.