В продовольственной продукции, импортированной из Ирана, обнаружены сельхозвредители (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает контроль за качеством импортируемой в страну продовольственной продукции.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве, в исследованной партии болгарского перца, импортированного из Ирана, обнаружены сельхозвредители.

В рамках контрольных мероприятий сотрудники Агентства представили образцы из партии в 5 тонн 890 килограммов перца, импортированного ООО "Nur Agro 2021" из Ирана, в соответствующую лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности для определения показателей безопасности. В ходе исследований в продукте был обнаружен вирус бурой морщинистости плодов, являющийся подкарантинным вредителем. Зараженный продукт был уничтожен на полигоне, принадлежащем ООО "Опасные отходы".

(Перевод: Фидан Мустафаева)