Мы готовы оказать совместную поддержку с Азербайджаном по поставкам газа в Венгрию через TANAP - Эрдоган (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы готовы оказать совместную поддержку с Азербайджаном по поставкам газа в Венгрию через TANAP.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной с Президентом Венгрии Каталин Новак пресс-конференции, сообщает в среду Trend.

"Мы движемся к нашим целям в этом вопросе. В рамках встречи с Президентом Венгрии мы также обсудили ряд вопросов повестки дня. Считаю, что эти обсуждения будут полезны для каждого из нас", - сказал Эрдоган.

Отметим, что TANAP является частью Южного газового коридора, который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу.