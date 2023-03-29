Автомобили старше 10 лет нельзя будет ввозить в Азербайджан (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Принято постановление, ограничивающее ввоз на территорию Азербайджана легковых автомобилей с более чем 10-летним сроком с даты производства.

Как сообщает в среду Trend, согласно разъяснению к постановлению Кабинета министров №94, основными целями данного постановления являются защита жизни и здоровья людей, окружающей среды, снижение количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух автотранспортными средствами, поддержка улучшения экологической ситуации. Согласно постановлению, будет ограничен ввоз на территорию Азербайджанской Республики легковых автомобилей, возраст которых превышает 10 лет от даты выпуска.

Структура легковых автомобилей в Азербайджане по срокам выпуска такова: до 2 лет - 2%; от 2 до 5 лет - 3%; от 5 до 10 лет - 11,9%. Таким образом, доля легковых автомобилей, возраст которых более 10 лет, превышает 80%.

Возможности, которые создаст ограничение импорта автомобилей со сроком производства более 10 лет, следующие: стимулирование ввоза в страну экологически чистых гибридных и электромобилей; обновление автопарка, уменьшение количества случаев, приводящих к дорожно-транспортным происшествиям; увеличение количества экологически чистых автомобилей ускорит реализацию "Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030", что приведет к сокращению выбросов углерода и более здоровой окружающей среде; стимулированию производства автомобилей в нашей стране; увеличение числа квалифицированных кадров в сфере автомобилестроения.

Напомним, что с 1 января 2019 года ввоз на территорию страны автомобилей с электродвигателем освобожден от налога на добавленную стоимость. Также с 1 января 2022 года освобождены от НДС сроком на 3 года импорт и продажа электрических зарядных устройств 2-го и 3-го уровней для этих автомобилей и гибридных автомобилей с датой производства не более 3 лет и объемом двигателя не более 2500 кубических сантиметров .

Постановление Кабинета министров №94 вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.