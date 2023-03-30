Ввоз в Азербайджан оплаченных до 29 марта автомобилей возрастом старше 10 лет будет разрешен – Кабмин (Эксклюзив) (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров принял накануне постановление об ограничении ввоза на территорию Азербайджана легковых автомобилей, возраст которых с даты выпуска превышает 10 лет. Это постановление вступит в силу через 30 дней после опубликования. Новое решение вызвало некоторую обеспокоенность граждан, заказавших автомобили из-за рубежа. Они заявляют, что заказанные ими автомобили, скорее всего, прибудут в Азербайджан в течение 3-4 месяцев. Таким образом граждане обеспокоены тем, что автомобили не будут допущены в страну и они понесут серьезный ущерб.

В ответ на запрос Trend в Кабинете министров по этому вопросу сообщили, что гражданам, которые заказали из-за рубежа автомобили, возраст которых превышает 10 лет и заплатили за покупку, заключив сделку до 29 марта 2023 года, разрешат ввезти в страну эти автомобили.

"Если гражданин до периода, включающего 29 марта 2023 года, оплатил, заключив договор, покупку автомобиля, возраст которого с даты выпуска превышает 10 лет, ввоз этого автомобиля в страну будет разрешен", - сказали в Кабмине.

Как сказали Trend в Государственном таможенном комитете, в соответствии с постановлением Кабинета министров "Об ограничении ввоза эксплуатируемых легковых автомобилей на таможенную территорию Азербайджанской Республики" от 29 марта 2023 года, ввоз на территорию страны легковых автомобилей, возраст которых превышает 10 лет с даты заводского выпуска, ограничивается, и данное решение вступает в силу через 30 дней. "Предусмотрено осуществление таможенного оформления транспортных средств [легковых автомобилей, возраст которых с даты выпуска превышает 10 лет], приобретенных в зарубежных странах до 29 марта 2023 года (включая 29 марта) и ввезенных с предъявлением в таможенные органы соответствующих платежных документов, подтверждающих это", - добавили в комитете.

Комментируя этот вопрос Trend, эксперт в области транспорта Эльдениз Джафаров сказал, что решение Кабинета министров в связи с ввозом на территорию Азербайджана легковых автомобилей, возраст которых превышает 10 лет, направлено на обновление автомобильного парка и улучшение экологической ситуации в нашей стране, так как в стране достаточно большое количество легковых автомобилей, возраст которых превышает 10 лет.

"Кроме того, возможно, что Азербайджан перейдет на экологические стандарты Евро 5. В настоящее время в нашей стране применяются стандарты Евро 4", - сказал он.

Эксперт также отметил, что цены на рынке подержанных автомобилей в летний сезон могут вырасти примерно на 2%.